الاحتلال يغلق مدخل "يعبد" الرئيس بجنين بالمكعبات الأسمنتية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مدخل بلدة يعبد جنوب جنين بالمكعبات الأسمنتية.



وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال وضعوا مكعبات أسمنتية على مدخل البلدة وأغلقوه، وأقاموا نقطة عسكرية، في إغلاق تام لحركة الدخول والخروج من البلدة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وكانت قوات الاحتلال أغلقت قبل أيام الطرق الفرعية للبلدة بالسواتر الترابية ليتم إكمال الإغلاق اليوم بإغلاق المدخل الرئيس المؤدي لمدينة جنين.



وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها واقتحاماتها لبدة يعبد منذ أيام، اعتقلت خلالها عشرات المواطنين وأصابت آخرين، عقب مقتل جندي إسرائيلي بحجر أثناء اقتحامه البلدة قبل أيام.