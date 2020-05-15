"الديمقراطية" و"الشعبية" تدعوان لمجابهة سياسات الضم بالوحدة وإلغاء أوسلو وتطبيق القرارات السابقة

1) التحية إلى شعبنا في مناطق تواجده كافة، في الذكرى ال 72 للنكبة الوطنية الكبرى، والتأكيد أن الرد على النكبة ورفض نتائجها، يعتبر مهمة وطنية دائمة على جدول أعمال نضال شعبنا وقواه السياسية، وفي المقدمة النضال من أجل حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، والوقوف إلى جانب أهلنا في ال 48 في نضالهم من أجل حقوقهم القومية والوطنية والاجتماعية، وتفكيك رزمة القوانين العنصرية التي يقوم عليها النظام الفاشي في دولة الاحتلال.



2) التأكيد أن مشروع الضم الإسرائيلي _ الأمريكي الذي ابتدأ في القدس المحتلة وفي الجولان العربي السوري المحتل، أدخل قضيتنا في مرحلة نضالية جديدة، لم يعد يجدي فيها الرفض اللفظي، والإحجام عن تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، وإلغاء اتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده وقيود برتوكول باريس الاقتصادي، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وفك العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي لصالح اقتصاد وطني، وتوفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية لشعبنا بكل الأساليب والوسائل وكل أساليب النضال الأخرى، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تؤدي إلى التحرر من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.



3) التأكيد على ضرورة إنهاء الانقسام وكل أشكال الخلافات التي تؤدي إلى إضعاف الحالة الوطنية ونضالات شعبنا والدعوة لعقد حوار وطني على أعلى المستويات برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية في م.ت.ف يحضره الأمناء العامون أو من ينوب عنهم.



4) توجيه التحية إلى شعبنا في مواجهة جائحة كورونا، والتأكيد على ضرورة تطوير كل أشكال ووسائل التكافل الاجتماعي، ودعوة الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ووكالة الغوث، إلى تأمين كل مستلزمات مكافحة الجائحة، بما في ذلك دعوة دولة الاحتلال لفك الحصار الظالم عن قطاع غزة.



5) توجيه التحية إلى مناضلينا الأسرى في سجون الاحتلال، وتأكيد مواصلة النضال من أجل حقهم في الحرية، وتوجيه تحيات الإكبار والإجلال لذكرى شهدائنا الأبرار.



جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته الجبهتان اليوم الجمعة، لمناقشة الأوضاع العامة، حيث توصلا لمجموعة من الامور، وهي على النحو التالي: