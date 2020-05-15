شؤون فلسطينية

في الذكرى الـ72 للنكبة.. عشراوي: النكبة جريمة مستمرة

في الذكرى الـ72 للنكبة.. عشراوي: النكبة جريمة مستمرة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "على الرغم من أن النكبة جريمة ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، ولكنها جريمة مستمرة".

وأضافت عشراوي في كلمة لها: "النكبة هي مسار لمحاولة الغاء وجود هوية وثقافة وتاريخ الشعب الفلسطيني، وحقه بالوجود والاستمرارية والنمو والتطور على أرضه".

وأكدت عشراوي، أن هناك محاولة مستمرة لسرقة الأرض والمقدرات والتاريخ، ولإزالة فلسطين، منوهة إلى انه بالرغم من ان هذه النكبة مستمرة، الا ان الشعب الفلسطيني لديه الطاقة والقدرة على الاستمرار، وهو متجذر بأرضه.


 

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