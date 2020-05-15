السعودية تعيد فتح سوق للخضار والفواكه بعد تعقيمه بسبب كورونا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت محافظة الطائف بالسعودية، أعمال التعقيم والرش الكامل لسوق الخضار والفواكه المركزي، معلنة استئناف عمله في ظل متابعة شاملة من قبل المراقبين واللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا.



وقد أغلقت أمانة الطائف أمس الخميس، سوق الخضار والفواكه المركزي، بعد رصد حالات ما زالت قيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، من بينها بائعون داخل الصالة المغلقة للبيع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال مصدر مسؤول بالأمانة: "تَقرر إغلاق السوق احترازيا بعد حصر الحالات المشتبه بها لتتبعها من حيث الفحص فيما يخص الصحة، وسيتم تنفيذ أعمال التعقيم والرش".



وكشف المصدر عن إقامة أسواق صغيرة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمقيمين، بهدف تقليل التجمعات بالسوق الكبير حيث تم تحديد مواقعها وتوزيعها في عدة أحياء.