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الرئيس البرازيلي السابق يتخوف من "إبادة الشعب" بسبب بولسانارو

الرئيس البرازيلي السابق يتخوف من "إبادة الشعب" بسبب بولسانارو
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس البرازيلي السابق، لويس لولا دا سيلفا، عن تخوفه من حدوث "إبادة" لشعب بلاده بسبب المعارضة الشديدة التي يبديها الرئيس الحالي جاير بولسونارو لاجراءات الحجر ضد فيروس كورونا.

وأضاف لولا دا سيلفا في تصريح لوكالة (فرانس برس)، أمس الخميس، أنه يؤيد عزل الرئيس بولسونارو، لكنه عبر عن قلقه من هيمنة العسكريين الذي يتمتعون بنفوذ في الحكومة أكبر من عهد الحكم الديكتاتوري في البلاد أعوام (1964-1985).

وفي سياق ذلك قال لولا دا سيلفا: "أعتقد حاليا أنه (بولسونارو) ارتكب العديد من الأخطاء الفادحة، أضر بالديمقراطية وبالمؤسسات وبالشعب البرازيلي. إنه لا يحترم حتى الناس الذين ماتوا بفيروس كورونا المستجد. في المقابل، أعتقد أن طلب الإقالة يجب أن يقدمه كيان غير سياسي، ليس من قبل حزب سياسي، لتجنب إسباغ أي طابع سياسي عليه".

ولفت إلى أن "الحكومة الحالية تقوم بتحويل الناس القلقين من الفيروس إلى أعداء، الأمور لا يمكن أن تسير بهذا الشكل. أنا كاثوليكي وأصلي من أجل إنقاذ الشعب البرازيلي من إبادة يسببها بولسونارو".

ونوه الرئيس السابق بهيمنة القادة العسكريين في البلاد على عملية اتخاذ القرارات من قبل بولسونارو، "في كل مرة يقول أمرا غبيا، يحيط به العسكريون في اليوم التالي. وإذا أجرى وزير الصحة مقابلة يكون هناك جنرال إلى جانبه. العسكريون لديهم نفوذ في الحكومة اليوم أكثر من عهد الديكتاتورية عندما كان الجنرالات رؤساء للبلاد".

والبرازيل واحدة من الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد وسجلت فيها 14 ألف وفاة. ويدعو الرئيس بولسونارو يوميا إلى رفع إجراءات العزل متذرعا بأن حماية الاقتصاد والوظيفة يشكلان أولوية لتجنب "الفوضى الاجتماعية".

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