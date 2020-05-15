الجيش المصري يعلن مقتل 13 مسلحاً خلال عملية "نوعية" في سيناء

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الجيش المصري، عن مقتل 13 مسلحاً، خلال عملية "نوعية"، نفذها، اليوم الجمعة، شمال سيناء.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية: "استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل سبعة مسلحين أثناء تنفيذ المداهمة، وعثر بحوزتهم على بنادق آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتابع: "ضبط عربة دفع رباعي وثلاث دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى ضبط وتفجير أربع أحزمة ناسفة.



كما تم ضبط 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و3مسدس 9مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، و12 تليفون محمول، و4 أجهزة لاسلكي و5 شدة ميدانية .