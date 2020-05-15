العمليات المشتركة بالعراق: تنظيم الدولة يستغل جائحة كورونا لشن عمليات مسلحة

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رام الله - دنيا الوطن

حذر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، من أن تنظيم الدولة يستغل أزمة تفشي جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية والسياسية، لشن عمليات "إرهابية" في البلاد.



وفي حديث لـ(سكاي نيوز عربية)، الجمعة، أكد الخفاجي فشل هجوم لتنظيم الدولة في السيطرة على قرية مبارك، شمالي قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى قرب الحدود الإيرانية.



وأشار الخفاجي إلى أن قيادة العمليات المشتركة لن تسمح لتنظيم الدولة بالسيطرة على أي جزء من أراضي العراق، كما حدث في السابق.



وكانت خلية الإعلام الأمني، قد ذكرت أن عناصر من تنظيم الدولة قاموا بمهاجمة قرية مبارك، ليل الخميس الجمعة، بعد إطلاق نار من قبل قناصين تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين من سكان القرية، توفي أحدهم قبل وصوله إلى مستشفى محافظة السليمانية.



وأضافت أن أهالي القرية قاموا بالرد على مصادر النيران، بإسناد من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، مشيرة إلى أنه خلال المواجهات قتل مختار القرية.



وخلال خروج قوة من لواء 22 بالحشد الشعبي للإسناد، انفجرت عبوة على عجلة همر تابعة للقوة، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.



وشهدت مناطق عدة في قضاء خانقين لحوادث أمنية متواصلة منذ نحو 4 سنوات بعد انسحاب البيشمركة من المناطق المتنازع عليها، مما خلف فراغا أمنيا استغله مسلحو تنظيم الدولة لتنفيذ هجماتهم.