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الصحة السعودية: تعافي 2818 حالة من كورونا وتسجيل إصابات جديدة

الصحة السعودية: تعافي 2818 حالة من كورونا وتسجيل إصابات جديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2818 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء في المملكة إلى 21869.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 2307 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة 49176 حالة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

كذلك أشارت الوزارة إلى تسجيل تسع وفيات جديدة ناجمة عن المرض، وهو ما يرفع تعداد الوفيات إلى 292 حالة.

وكانت الداخلية السعودية، قد أعلنت الثلاثاء، فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة، وذلك خلال عطلة عيد الفطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله: "إنه إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا فقد تقرر منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة خلال الفترة من بداية يوم السبت 30 رمضان 1441 هجرية الموافق 23 مايو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 ميلادية".

وأشار المصدر إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر.

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