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تطورات (كورونا) بالعالم.. الوفيات تتجاوز 300 ألف والولايات المتحدة بالصدارة

تطورات (كورونا) بالعالم.. الوفيات تتجاوز 300 ألف والولايات المتحدة بالصدارة
رام الله - دنيا الوطن
بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، 302.489 وفاة في العالم، وأكثر من 4.454.090 إصابة، كما أُعلن عن تعافي 1.554.500 شخصا في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، في كانون الأول/ ديسمبر في ووهان بالصين.

غير أن هذه الأرقام لا تعكس إلّا جزءاً من عدد الإصابات الفعلي، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا للحالات التي تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية من السلطات الوطنية المختصّة، وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وجاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى عالميا بأعلى حصيلة إجماليّة سواء للوفيات أو للإصابات، مع بلوغها 85.906 وفاة من أصل 1.417.889 إصابة. بينما أعلِن تعافي 246.414 شخصا على الأقلّ.

أما الدول الأكثر تضررا جراء الوباء بعد الولايات المتحدة فهي بريطانيا بواقع 33.614 وفاة من أصل 233.151 إصابة، ثم إيطاليا التي سجلت 31.368 وفاة من أصل 223.096 إصابة، تلتها إسبانيا بـ 27.459 وفاة من أصل 230.183 إصابة، ومن ثم فرنسا التي سجلت 27.425 وفاة من أصل 178.870 إصابة.

وتبلغ الحصيلة الرسمية في الصين القارية (بدون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث البؤرة الأولى للوباء، 4633 وفاة من أصل 82.933 إصابة بعد رصد أربع إصابات جديدة بين الخميس والجمعة، بينما تعافى 78.209 شخصا.

وعلى المستوى القاري والمناطقي، بلغت حصيلة الوفاة بشكل تراتبي حتى الساعة 11:00 ت غ لليوم الجمعة على الشكل الاتي:

أوروبا 163.128 وفاة من أصل 1.839.657 إصابة، الولايات المتحدة وكندا 91.482 وفاة من أصل 1.491.290 إصابة

- أمريكا اللاتينية والكاريبي 25.662 وفاة من أصل 451.556 إصابة

- قارة آسيا 11.581 وفاة من أصل 331.194 إصابة.

- الشرق الأوسط 7.956 وفاة من أصل 256.960 إصابة.

- إفريقيا 2.554 وفاة من أصل 75.078 إصابة.

- أوقيانوسيا 126 وفاة من أصل 8363 إصابة.

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