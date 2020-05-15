شؤون فلسطينية

"التعاون الإسلامي" تؤكد مركزية القضية الفلسطينية ودعمها الثابت لحقوق الفلسطينيين

"التعاون الإسلامي" تؤكد مركزية القضية الفلسطينية ودعمها الثابت لحقوق الفلسطينيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمة التعاون الاسلامي، مركزية القضية الفلسطينية ودعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

ودعت المنظمة في بيان لها لمناسبة الذكرى الـ72 للنكبة التي تصادف اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه الوطنية، بما فيها حق العودة، وفق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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