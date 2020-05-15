"معك 72 ساعة لتستيقظ".. من كتب هذه العبارة على قبر الجندي عميت بن يغال؟





وعلى الفور، هرع ذوو بن يغال، وضباط من الجيش الإسرائيلي، كانوا يزورون عائلة الجندي الاسرائيلي.



كما حضر إلى المقبرة مندوبون عن وزارة الأمن الإسرائيلية، وجمعية إسرائيلية تخلد ذكرى الجنود القتلى، ووجد على قبر بن يغال بطاقة كُتب عليها، "معك 72 ساعة لكي تستيقظ".





وبحسب التحريات الأولية التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية، فإن المُشتبه بها بنبش القبر، هي سيدة تعاني من مشاكل نفسية. وعلى الرغم من أنها معروفة لدى الشرطة، إلا أن الشرطة لم تلقِ القبض عليها حتى الآن.



وفي الوقت الذي كُلّف رفاق عميت بالسلاح بحراسة المقبرة، فمن غير الواضح مدى العقوبة التي ستنزل بنابشة القبر.



وقتل بن يغال، وهو عنصر في مشاة وحدة "غولاني" الإسرائيلية فجر الثلاثاء، من ضربة صخرة ألقيت عليه، خلال عملية دهم لبلدة يعبد غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.



وقال الجيش في بيان رسمي له إن الجندي أصيب بعد إلقاء حجر على رأسه من إحدى البنايات العالية، وذلك خلال انسحاب قوات الجيش من البلدة.



رام الله - دنيا الوطنفوجئ اليوم الجمعة، ذوو الجندي الإسرائيلي عميت بن يغال، الذي قتل الثلاثاء الماضي، بعد تلقيه ضربة بحجر في مدينة جنين، بسيدة تخبرهم بأن قبر ابنهم الذي دُفن هذا الأسبوع قد نُبش، ما شكّل صدمة للعائلة، حيث أعرب والد الجندي عن حزنه فقال، "أشعر وكأنني فقدته مجددا".وبحسب ما أفاد به اعلام الاحتلال الاسرائيلي، فإن السيدة هي أم ثاكل كانت تزور قبر ابنها، ولكنها انتبهت لرائحة قوية صادرة عن قبر عميت بن يغال فاتصلت لذويه، وفقا لما نقله موقع (عكا).