الخارجية: 80 حالة وفاة بفيروس كورونا بين جالياتنا و1161 مواطناً دخلوا غزة



· يتابع فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية والمغتربين قضية العالقين من الطلبة والمواطنين واللاجئين من ابناء شعبنا في عديد الدول، انتظاراً لنجاح الجهود الفلسطينية الرسمية المبذولة للحصول على موافقات دول الجوار لفتح المطارات والمعابر، حتى يتمكنوا من الدخول الى ارض الوطن.





وفي ذلك افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ان حصيلة اعداد العائدين من مصر الى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري ومنذ فتحه يوم الثلاثاء الماضي حتى يوم الخميس كانت على النحو التالي: الثلاثاء 76، الاربعاء 541، الخميس 544، باجمالي 1161 مواطناً وطالباً دخول الى قطاع غزة.





من جهة اخرى لاحظ فريق العمل المصغر تداول عدد من الاعلانات الخاصة بعودة اعداد من الطلبة الفلسطينيين من بعض الدول الى عمان وعلى الرحلات الاردنية المخصصة لاجلاء الرعايا الاردنيين، تلك الاعلانات نشرت اما على صفحات عدد من السفارات او من قبل بعض الجهات الفلسطينية التي تنسق مع السفارات بخصوص قضية العالقين.





وبهذا الخصوص يوضح فريق العمل المصغر ما يلي:



1. ان الجهود الرسمية المبذولة بشكل مركزي مع الاشقاء في دول الجوار وبتوجيهات مشددة من السيد الرئيس محمود عباس لا تزال متواصلة للحصول على الموافقات المطلوبة.



2. بادر عدد من سفراء دولة فلسطين باجراء اتصالات مع نظرائهم سفراء الدول العربية الشقيقة خاصة لبنان والاردن ومصر، لفحص امكانية اجلاء عدد من الطلبة الفلسطينيين على رحلات اجلاء تلك الدول حيث يقيم ذويهم واسرهم.



3. تندرج هذه الاعلانات في اطار مبادرات بعض السفراء، وهي اما ان حققت تقدماً كما هو حاصل مع بعض الطلبة اللذين استطاعوا العودة الى لبنان من حملة وثائق السفر اللبنانية، او العودة الى الكويت او الامارات او سلطنة عمان او ليبيا وغيرها من الدول الشقيقة الاخرى، او هي بانتظار موافقات وترتيبات نهائية نأمل ان تتم من قبل مراكز صنع القرار في مصر والاردن، او انها لم تثمر.



· أفادنا فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية بتسجيل 4 اصابات جديدة في صفوفها، احدها في ميتشغن و3 اخرى في شيكاغو، ليصبح عدد الاصابات في امريكا 759، وتسجيل 9 حالات تعافي في نيوجرسي ليرتفع عدد حالات التعافي الى254، ولم تسجل اية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد الوفيات 48 حالة.





افادنا الفريق ان جمعية بيت ساحور في ولاية ميتشغن تبرعت بمبلغ 50 الف دولار وارسلتها لجمعية الطورائ الطبية في بيت ساحور، للمساعدة في مكافحة وباء كورونا ومساعدة الحالات الاكثر عوزاً، كما تواصل الجمعية الثقافية في ميتشغن ايضاً تقديم مساعدتها في الولاية، ووزعت 2000 وجبة ساخنة للمرضى في المستشفيات وللاطباء والممرضين، وتكمن اهمية هذه الوجبات في ان المرضى عندما يدخلون الى المستشفى.





يُمنع اهاليهم من زيارتهم وتقديم اي مساعدة لهم خوفا من انتقال العدوى للاخرين، لذلك تلقى هذه الخدمات الخيرية كل التقدير والاحترام من مؤسسات الدولة والمواطنين.





اكد الفريق ايضا ان طلبة الثانوية العامة اللذين ابتعثوا على برامج التبادل الطلابي الى امريكا عن طريق الامديست سيصلون يوم الاربعاء 20/05/2020 الساعة 1:25 ظهراً الى مطار اللد وعددهم 68 طالباً من مختلف التخصصات من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، هذا وتتابع فرق عمل الوزارة المعنية ترتيب دخولهم الى الاراضي الفلسطينية واجراء الفحوصات اللازمة لهم، وذلك بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية و وزارة الصحة.



· تتابع سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية بالتعاون مع لجنة الطوارئ المشكلة في عموم مدن وأقاليم روسيا والجالية واتحاد الطلبة الفلسطينيين بشكل دائم أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم.





تفيد السفارة أنه لم تسجل أية إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية والطلبة، ليبقى عدد الاصابات 8، تماثل منها للشفاء التام 7، وحالة وفاة واحدة.





تقوم السفارة بإعداد قائمة للطلبة الراغبين بالعودة للوطن في حال تسنى ذلك، وتواصل توزيع الكمامات والسلات الغذائية للمحتاجين، وتقدم الخدمات والمساعدات وفقاً لامكانياتها.



· اكدت سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن جبر عبد المعطي سويدان 67 عاما بسبب فايروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 10، كما افادتنا السفارة بوجود حالتين جديدتين كانتا قد اصيبتا بالفيروس وتم شفاؤهما لاحقاً، ليرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية في الامارات الى 46، وحالات التعافي الى 9 .





هذا وتواصل السفارة متابعة كل ما يتعلق بالاوراق الثبوتية لحالة الوفاة وتتواصل مع الحالات المصابة للاطمئنان على صحتها وتقديم كل ما يلزم لمساعدتها.



· تفيد سفارة دولة فلسطين لدى قطر انه تم تسجيل 9 اصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الاجمالي الى 127، منها 6 حالات تحت العلاج الطبي في المستشفى وحالتها مستقرة، 25 حالة شفيت وغادرت الحجر الصحي، 96 حالة تحت الحجر الصحي خارج المستشفيات وحالتهم جيدة.





تواصل خلية الازمة في السفارة متابعتها قضايا العالقين والراغبين في العودة الى مقر اقامتهم الأصلي في فلسطين أو في لبنان أو في تونس، وتواصل التنسيق مع سفارات الاْردن ولبنان وتونس لإمكانية ادراج هؤلاء ضمن من يتم اجلائهم من رعايا تلك الدول.









· تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى اثيوبيا باستمرار مع الجالية للاطمئنان على صحتها وسلامتها واحوالها المعيشية، وتقدم لها جميع المساعدات المطلوبة الممكنة، حيث قامت بصرف مساعدات نقدية من موازنة السفارة لـ 4 حالات محتاجة تعاني من ظروف معيشية صعبة للغاية ،بما فيها حالتين عالقتين.



· افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بتسجيل 10 اصابات جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات حتى الان الى 23 اصابة، تشافى منها حاليتين وسجلت 5 وفيات، وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة وذويها للاطمئنان على صحتهم وتقديم اية مساعدة ممكنة يطلبونها.

· افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى مملكة السويد بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، للمواطن الفلسطيني بهاء خليل ابو محمد، والبالغ من العمر 70 عاماً وهو من مواليد بيت صفافا – القدس، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 3 وفيات.

كما تواصل السفارة الاتصال بالسلطات القطرية المعنية لإمكانية الحصول على اذن لعدد من الفلسطينيين المقيمين أصلاً في قطر، وهم الان عالقون خارج قطر ويريدون العودة الى مقر إقامتهم، والحالات العالقة هي: حالة عالقة بحاجة الى العودة الى الضفة الغربية عبر الأردن، حالتين لطالبتين عالقتين في الولايات المتحدة واسرهما مقيمتان في قطر، حالة عالقة في قطر بحاجة الى العودة الى لبنان، حالة عالقة في قطر لفلسطيني مقيم أصلاً في تونس وبحاجة للعودة الى مقر اقامته.· تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى اثيوبيا باستمرار مع الجالية للاطمئنان على صحتها وسلامتها واحوالها المعيشية، وتقدم لها جميع المساعدات المطلوبة الممكنة، حيث قامت بصرف مساعدات نقدية من موازنة السفارة لـ 4 حالات محتاجة تعاني من ظروف معيشية صعبة للغاية ،بما فيها حالتين عالقتين.· افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بتسجيل 10 اصابات جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات حتى الان الى 23 اصابة، تشافى منها حاليتين وسجلت 5 وفيات، وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة وذويها للاطمئنان على صحتهم وتقديم اية مساعدة ممكنة يطلبونها.

وأشارت الوزارة في التقرير اليومي الصادر عنها، والذي وصل "دنيا الوطن" ، حول تطورات اصابات الجاليات الفلسطينية بالخارج بفيروس كورونا المستجد، إلى أن 1161 مواطنا وطالباً من أبناء الشعب الفلسطيني العالقين، دخلوا الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.فيما يلي نص التقرير كما وصل "دنيا الوطن":