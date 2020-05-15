إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بينهم اطفال ونساء فيما استهدف جيش الاحتلال خزانين لمياه الشرب خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 16 عاما والتي انطلقت احياء للذكرى 72 للنكبة.



وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جنود الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة مما ادى اصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء واطفال عولجوا ميدانيا.



واوضح شتيوي ان جنود الاحتلال تعمدوا اطلاق الرصاص الحي صوب منازل المواطنين مستهدفين خزانات مياه الشرب على اسطح هذه المنازل مما ادى الى اعطاب اثنين منها.



وانطلقت المسيرة بمشاركة اهالي البلدة احياء للذكرى الثانية والسبعين للنكبة مؤكدين حق شعبنا في العودة وانهاء الاحتلال واقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.