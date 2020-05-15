شؤون فلسطينية

فرار موقوفين من نظارة توقيف في نابلس

فرار موقوفين من نظارة توقيف في نابلس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تمكن سبعة أشخاص موقوفين في نظارة مديرية شرطة محافظة نابلس من الفرار، اليوم الجمعة.

وأكد العقيد لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب، أن الشرطة باشرت إجراءات البحث والملاحقة للفارين وتمكنت من القبض على ثلاثة منهم وما زالت تلاحق الأربعة الاخرين.

وأوضح ارزيقات، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات وتفاصيل ما جرى.

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