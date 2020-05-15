عياش: نؤكد على تمسك شعبنا بأرضه وتجسيد عودته والتفافه حول قيادته

عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش، أنه بالرغم من مرور72 عامًا على نكبة شعبنا وأقتلاعه وتهجيره من أرضه إلا أنه ما زال متمسكا بكافة التراب الوطني الفلسطيني كوحدة واحدة، لا تقبل التجزئة أو التقسيم.



وقال عياش في بيان بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية: إن كل ما يترتب على هذا الإحتلال الغاشم من إجراءات الضم والتوسع والإستيطان وسرقة الثروات سيبقى باطلاً بالمطلق و لا يمكن قبوله أو الإعتراف به.



وأوضح القيادي الفلسطيني أن 72 عاماً من الاحتلال ومحاولة التزييف للحقائق ومخططات التهويد فشلت أمام صمود شعبنا الفلسطيني وتضحياته وإيمانه العميق بحتمية الإنتصار.



و أضاف: "تعاقبت الأجيال الفلسطينية على حمل راية العودة وجيل يسلم جيل وان ذاكرة وتجسيد حلم العودة إلى أرض الأباء والأجداد سيبقى قائما مهما بلغت التضحيات، فما وهنت ولا ضعفت وبقيت الذاكرة الوطنية الفلسطينية والعربية قوية ومنيعة غير قابلة للإختراق.



وتابع: "المطلوب اليوم من المجتمع الدولي مواجهة التنكر الإسرائيلي سياسياً وأخلاقياً عن مسؤليته عن النكبة التي حلت بشعبنا، خاصة وأن عمليات التطهير العرقي ما زالت قائمة وتشكل جريمة مستمرة يدفع ثمنها الفلسطيني في كل أماكن تواجد، والمطلوب منه ايضا وفي المقدمة حكومة بريطانيا وضع حد لهذه المأساة السياسية والإنسانية وحل القضية الفلسطينية حلاً جذرياً عادلاً ودائماً".



وأوضح أن المطلوب اليوم كذلك إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وانصافهم وفقاً للقرار الأممي 194، وإلزام دولة الاحتلال بالاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية عن الظلم التاريخي الذي أوقعته بشعب آخر، والاعتراف برواية النكبة، والعمل الجاد والمسؤول لتأمين الحماية لشعبنا و محاسبة الاحتلال ومساءلته على جميع جرائمه وانتهكاته للقانون الدولي والانساني، وصولاً إلى إنهاء معاناة مايزيد عن نصف قرن من العذابات وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.



وشدد عياش على ضرورة وحدتنا الوطنية وتماسكنا الداخلي , وإنهاء الانقسام البغيض والالتغاف حول زعيمنا وقائدنا الرئيس الو مازن الذي يواجه ابشع الضغوطات من أجل تمرير صغقات مشبوهة وكذلك التمسك بثوابث منظمة التحرير الفلسطينية



وأرسل عياش التحية للصامدين على طريق العودة إلى فلسطين في مخيمات الشتات واللجوء، المؤمنين بحتمية العودة إلى ديارهم ومدنهم وقراهم، التي هجروا منها بفعل إرهاب الاحتلال.



وفي ختام حديثه توجه عضو المجلس الوطني بتحية الفخر والتقدير لأرواح شهداء شعبنا الفلسطيني على إمتداد تاريخ المواجهة مجدداً العهد بحفظ وصايا الشهداء في مواصلة طريق العودة.