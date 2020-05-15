شؤون فلسطينية

عياش: نؤكد على تمسك شعبنا بأرضه وتجسيد عودته والتفافه حول قيادته

عياش: نؤكد على تمسك شعبنا بأرضه وتجسيد عودته والتفافه حول قيادته
عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش
رام الله - دنيا الوطن
 أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش، أنه بالرغم من مرور72 عامًا على نكبة شعبنا وأقتلاعه وتهجيره من أرضه إلا أنه ما زال متمسكا بكافة التراب الوطني الفلسطيني كوحدة  واحدة، لا تقبل التجزئة أو التقسيم.

وقال عياش في بيان بمناسبة  ذكرى النكبة الفلسطينية: إن كل ما يترتب على هذا الإحتلال الغاشم من إجراءات الضم والتوسع والإستيطان وسرقة الثروات سيبقى  باطلاً بالمطلق و لا يمكن قبوله أو الإعتراف به.

وأوضح القيادي الفلسطيني أن 72 عاماً من الاحتلال ومحاولة التزييف للحقائق ومخططات التهويد فشلت أمام صمود شعبنا الفلسطيني وتضحياته وإيمانه العميق بحتمية الإنتصار.

و أضاف: "تعاقبت الأجيال الفلسطينية على حمل راية العودة  وجيل يسلم جيل وان ذاكرة وتجسيد حلم العودة إلى أرض الأباء والأجداد سيبقى قائما مهما  بلغت التضحيات، فما وهنت ولا ضعفت وبقيت الذاكرة الوطنية الفلسطينية والعربية قوية ومنيعة غير قابلة للإختراق.

وتابع: "المطلوب اليوم  من المجتمع الدولي مواجهة التنكر الإسرائيلي سياسياً وأخلاقياً عن مسؤليته عن النكبة التي حلت بشعبنا، خاصة وأن عمليات التطهير العرقي ما زالت قائمة وتشكل جريمة مستمرة يدفع ثمنها الفلسطيني في كل أماكن تواجد، والمطلوب منه ايضا وفي المقدمة  حكومة بريطانيا وضع حد لهذه المأساة السياسية والإنسانية وحل القضية الفلسطينية حلاً جذرياً عادلاً ودائماً".

وأوضح أن المطلوب اليوم كذلك إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وانصافهم وفقاً للقرار الأممي 194، وإلزام دولة الاحتلال بالاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية عن الظلم التاريخي الذي أوقعته بشعب آخر، والاعتراف برواية النكبة،  والعمل الجاد والمسؤول لتأمين الحماية لشعبنا و محاسبة الاحتلال ومساءلته على جميع جرائمه وانتهكاته للقانون الدولي والانساني، وصولاً إلى إنهاء معاناة مايزيد عن نصف قرن من العذابات وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد عياش على ضرورة وحدتنا الوطنية وتماسكنا الداخلي , وإنهاء الانقسام البغيض والالتغاف حول زعيمنا وقائدنا الرئيس الو مازن الذي يواجه ابشع الضغوطات من أجل تمرير  صغقات مشبوهة وكذلك التمسك بثوابث منظمة التحرير الفلسطينية 

وأرسل عياش  التحية للصامدين على طريق العودة إلى فلسطين في مخيمات الشتات واللجوء، المؤمنين بحتمية العودة إلى ديارهم ومدنهم وقراهم، التي هجروا منها بفعل إرهاب الاحتلال.

وفي ختام حديثه توجه عضو المجلس الوطني  بتحية الفخر والتقدير لأرواح شهداء شعبنا الفلسطيني على إمتداد تاريخ المواجهة مجدداً العهد بحفظ وصايا الشهداء في مواصلة طريق العودة.

أخبار ذات صلة

الخارجية: 80 حالة وفاة بفيروس كورونا بين جالياتنا و1161 مواطناً دخلوا غزة

الخارجية: 80 حالة وفاة بفيروس كورونا بين جالياتنا و1161 مواطناً دخلوا غزة

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

فرار موقوفين من نظارة توقيف في نابلس

فرار موقوفين من نظارة توقيف في نابلس

وزيرة الصحة: 6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس

وزيرة الصحة: 6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 15 عينة جديدة

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 15 عينة جديدة

القيادي حمارشة يروي تفاصيل إصابته والتنكيل بعائلته من الاحتلال

القيادي حمارشة يروي تفاصيل إصابته والتنكيل بعائلته من الاحتلال

ايقاد شعلة النكبة بفلسطين وخارجها تحت شعار شعب واحد ومصير واحد

ايقاد شعلة النكبة بفلسطين وخارجها تحت شعار شعب واحد ومصير واحد

الاحتلال يخطر منازل قيد الإنشاء وغرف زراعية بوقف البناء في نحالين

الاحتلال يخطر منازل قيد الإنشاء وغرف زراعية بوقف البناء في نحالين

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

عياش: نؤكد على تمسك شعبنا بأرضه وتجسيد عودته والتفافه حول قيادته

عياش: نؤكد على تمسك شعبنا بأرضه وتجسيد عودته والتفافه حول قيادته

القيادي حمارشة يروي تفاصيل إصابته والتنكيل بعائلته من الاحتلال

القيادي حمارشة يروي تفاصيل إصابته والتنكيل بعائلته من الاحتلال

ايقاد شعلة النكبة بفلسطين وخارجها تحت شعار شعب واحد ومصير واحد

ايقاد شعلة النكبة بفلسطين وخارجها تحت شعار شعب واحد ومصير واحد

الاحتلال يخطر منازل قيد الإنشاء وغرف زراعية بوقف البناء في نحالين

الاحتلال يخطر منازل قيد الإنشاء وغرف زراعية بوقف البناء في نحالين

فروانة: النهاية المحتومة لأغلب المعتقلين عقب النكبة كانت القتل والدفن بمقابر جماعية

فروانة: النهاية المحتومة لأغلب المعتقلين عقب النكبة كانت القتل والدفن بمقابر جماعية

مستوطنون يعتدون على مواطنين في نابلس وبيت لحم

مستوطنون يعتدون على مواطنين في نابلس وبيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية شبان من الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية شبان من الضفة والقدس

منوعات

توقيف نجمة &#34;تيك توك&#34; العربية بسبب فيديو خادش

توقيف نجمة "تيك توك" العربية بسبب فيديو خادش

فى عيد ميلادها.. تعرف على حكاية أصالة

فى عيد ميلادها.. تعرف على حكاية أصالة

شاهد: بوسي تنهار في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاهد: بوسي تنهار في "رامز مجنون رسمي"

نادين الراسي تكشف كل التفاصيل عن زواجها

نادين الراسي تكشف كل التفاصيل عن زواجها

يسرا تنعى طبيبها الخاص بطريقة مؤثرة

يسرا تنعى طبيبها الخاص بطريقة مؤثرة

ليلى أحمد زاهر تكشف كيف أثّرت شخصية &#34;فتحي&#34; على والدها في البيت

ليلى أحمد زاهر تكشف كيف أثّرت شخصية "فتحي" على والدها في البيت

شاهد: سميرة عبد العزيز عن رفضها العمل مع محمد رمضان: &#34;لن أكون أم بلطجي&#34;

شاهد: سميرة عبد العزيز عن رفضها العمل مع محمد رمضان: "لن أكون أم بلطجي"

روجينا تتلقى شتائم وسباب ودعاء عليها بسبب البرنس

روجينا تتلقى شتائم وسباب ودعاء عليها بسبب البرنس

كريم فهمي يدعم شقيقه أمام الهجوم على مسلسله

كريم فهمي يدعم شقيقه أمام الهجوم على مسلسله

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج

عربي

السعودية تكشف سبب ارتفاع إصابات (كورونا) في البلاد

السعودية تكشف سبب ارتفاع إصابات (كورونا) في البلاد

سوريا: انفجار وسط بلدة بنش بريف إدلب

سوريا: انفجار وسط بلدة بنش بريف إدلب

اليمن.. مقتل واصابة عناصر من جماعة بقصف للتحالف شمال محافظة البيضاء

اليمن.. مقتل واصابة عناصر من جماعة بقصف للتحالف شمال محافظة البيضاء

أول رد رسمي مصري على صور الكوبري الملاصق للبنايات السكنية

أول رد رسمي مصري على صور الكوبري الملاصق للبنايات السكنية