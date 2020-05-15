وزيرة الصحة: 6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، بتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في منطقة حي الثوري بمدينة القدس لمخالطين سيدة أعلن عن إصابتها سابقاً، فيما تم تسجيل 5 حالات شفاء.



وقالت وزيرة الصحة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن": إن 4 حالات شفاء سجلت في ضواحي القدس، وحالة في محافظة رام الله والبيرة، موضحة أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.



وذكرت أنه لليوم الثامن على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء مدينة القدس.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات يرتفع في فلسطين إلى 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 119 حالة، بينها 61 في مدينة القدس، و52 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).



ولفتت إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 431 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.



وقالت الكيلة: إن 4881 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر 16544 مواطناً ومواطنة.