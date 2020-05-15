الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 15 عينة جديدة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه "لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 15 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".وقالت الصحة بغزة، في تقريرها اليومي: إن عدد الحالات المؤكدة 20 حالة، فيما عدد الحالات التي شفيت 14 حالة، وعدد الحالات النشطة (الموجبة) 6 حالات.وأوضحت أنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، لم تسجل إصابات جديدة، وقد بلغ إجمالي عدد الحالات 24 عينة جديدة.وأكدت أنه "يتم عمل حجرالالزامي لكل العائدين عبر المعابر في مراكز الحجر الخاص".