القيادي حمارشة يروي تفاصيل إصابته والتنكيل بعائلته من الاحتلال

القيادي في حركة حماس عدنان حمارشة

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث القيادي في حركة حماس عدنان حمارشة حمارشة عن تفاصيل جرمية الاحتلال التي ارتكبت صباح اليوم بالاعتداء عليه والتنكيل بعائلته في بلدة يعبد بجنين وأدت لإصابته بجراح في رأسه.



وقال حمارشة في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن نحو 60 جنديا من جيش الاحتلال اقتحموا بيته في صباح اليوم الجمعة، بعد أن فجروا البوابة الرئيسية، مصطحبين الكلاب البوليسية، وانهالوا بالضرب المبرح على جميع أفراد عائلته.



وأضاف "جنود الاحتلال أخذوا يضربوني على رأسي بأعقاب البنادق، فانهمرت الدماء بغزارة، ورموني عن الكرسي المتحرك وسحلوني بشكل عنيف جدا داخل البيت وأمام أبنائي، دون أي مبرر أو أن يتكلموا بكلمة، ثم انسحبوا".



وتسائل حمارشة، "ماذا فعلت لهم وأنا مقعد؟، وماذا فعل لهم أبنائي؟ حتى الزهور في حديقة بيتي داسوها بأقدامهم وأتلفوها".



وأشار حمارشة الى أنهم يتعرضون للضرب والاقتحام بشكل يومي، كما باقي أهالي بلدة يعبد، مناشداً الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الاعتداءات الإجرامية لجيش الاحتلال بحق المواطنين في جنين.