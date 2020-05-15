الاحتلال يُصيب العشرات بالاختناق في بلدة الساوية جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين، بحالات الاختناق، إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرة مناهضة لمصادرة الأراضي في بلدة الساوية جنوب نابلس.



ونظمت المسيرة في ذكرى النكبة الـ 72، وللاحتجاج على مخططات الاحتلال لمصادرة مساحات من البلدة، لأغراض استيطانية.



واستهدف الاحتلال المشاركين بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات بالغاز المسيل للدموع، خلال تلك المواجهات.



كما تعمد الاحتلال رش المشاركين بالمياه العادمة.



وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفصائل العمل الوطني بمحافظة نابلس، دعت لإقامة صلاة الجمعة، فوق أراضي الساوية المهددة بالمصادرة، تزامنا مع الذكرى الـ72 للنكبة.