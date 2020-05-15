266 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بوفاة أحد المصابين بفايروس الكورونا، فجر اليوم، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفايروس في البلاد، الى 266 حالة.



ووفق ما نقلت قناة (كان)، عن وزارة الصحة، أن عدد الوفيات بالكورونا في إسرائيل، ارتفع الى 266 حالة، وارتفع عدد المصابين بالفايروس الى 16,589 حالة، بينهم 60 مريضا بوضع خطير.



وأوضحت القناة، الى أن عدد الإصابات بالكورونا في أمريكا، بلغ 1,457,593 إصابة، وعدد الوفيات 86,912 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفايروس في العالم الى 4,527,291 إصابة، واجمالى عدد الوفيات 303,418 حالة حول العالم.