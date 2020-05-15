مستوطنون يعتدون على مواطنين في نابلس وبيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت مجموعة من المستوطنين على مركبات المواطنين خلال سيرها في طريق نابلس قلقيلية، فيما اقتحمت مجموعة من المستوطنين وتحت حماية جيش الاحتلال فجر اليوم الجمعة، بلدة تقوع شرق بيت لحم.



وذكرت مصادر محلية أن أعدادا كبيرة من مستوطني "يتسهار"، استهدفوا مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، دون أن يبلغ بوجود إصابات.



وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت بلدة تقوع، وتمركزوا عند المدخل الغربي وتحديدا في محيط مقر البلدية، وقاموا بأعمال استفزازية، فيما تصدى لهم الشبان، قبل أن ينسحبوا من المكان.



وتتعرض بلدة تقوع لمضايقات جمة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، تتمثل بالاقتحامات المتكررة يرافقها أعمال استفزازية، واعتقالات واعتداءات على المواطنين، كما تم إغلاق بعض المداخل الرئيسية للبلدة.



ويحيط ببلدة تقوع خمس مستوطنات وتسيطر بشكل كامل على أراضي البلدة في برية "بيت لحم" والتي تقدر بحوالي 70 ألف دونم.