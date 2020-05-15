قوات الاحتلال تعتقل ثمانية شبان من الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان بحجة العثور بحوزتهم على أسلحة في سيارة كانوا يستقلونها، لدى مرورهم عبر حاجز حزما شمال القدس المحتلة.



وقالت القناة 13: إنه تم نقل الشبان الثلاثة إلى مراكز الاعتقال للتحقيق معهم حول خلفيات وجود أسلحة بحوزتهم.



أما في بلدة العيسوية فاعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد عدنان عبيد والفتى أكرم فادي مصطفى بعد اقتحام منزليهما وتفتيش محتوياتهما.



كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الطالب بالثانوية العامة "موسى القدومي" من الخليل والشاب براء بسام الشيخ علي (18 عاما) من جنين، فيما اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية الشابين عقل رمزي عقل (21عامًا)، وموسى عبد اللطيف علي (17عامًا)، أثناء تواجدهما قرب البوابة الشرقية لقرية كفر قدوم شرق قلقيلية.



وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال بشكل متكرر تستهدف الشبان في الضفة والقدس دون اتخاذ أي إجراءات وقاية من فيروس كورونا وسط مخاوف على صحة الأسرى في السجون.