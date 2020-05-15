شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر يُصدر تحذيرات بخصوص موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية

الهلال الأحمر يُصدر تحذيرات بخصوص موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جمعية الهلال الأحمرالفلسطيني، اليوم الجمعة، عدة تحذيرات وإرشادات وقائية لتجنب موجة الحر التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، بدءًا من اليوم وتستمر لعدة أيام.

ودعا الهلال الأحمر، في بيان وصل "دنيا الوطن"، المواطنين، لعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس؛ تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، مع ضرورة شرب كميات كبيرة من السوائل وعدم الاعتماد على الإحساس بالظمأ من أجل الشرب.

ودعت الجمعية، لعدم تناول المشروبات التي تحتوي الكافيين أو السكر لأنها تؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم، إضافة لإرتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة. 

ودعت أيضًا، لارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة وخصوصاً للاشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

كما طالبت المواطنين، بمراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل في الأجواء الحارة، وكذلك عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على إبريز واحد.

وختم الهلال الأحمر، ارشادتها، داعيًا لعدم التردد بالاتصال على رقم  الاسعاف والطوارئ 101 وفي حال حدوث أي حالة مرضية و اذا دعت الحاجة لذلك.

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