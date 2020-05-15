دولة أوروبية تدعو إلى إدانة حادة لخطط الضم الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

طالب وزير خارجية لوكسمبورج يان أسلبورن، اليوم الجمعة، بإدانة حادة لخطط إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية.



ويناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ظهر اليوم الجمعة، في مؤتمر عبر الفيديو، آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، ونوايا الحكومة الإسرائيلية ضم مستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية إلى إسرائيل.



وقال أسلبورن وهو أقدم وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي مستمر في الخدمة في تصريحات نشرتها (وكالة الأنباء الألمانية): "عندما يضم المرء منطقة لا تخصه، فإن هذا يعد انتهاكا فادحا وخرقا للقانون الدولي".



وأضاف: "يتعين علينا الآن اتخاذ موقف وقائي وممارسة الضغوط"، مؤكدا أن على "إسرائيل أن تخشى إجراءات عقابية واسعة المدى".