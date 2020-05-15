دولي

"كيم جونغ أون" يقيل رئيس الاستخبارات والحارس الشخصي ويختفي من جديد

"كيم جونغ أون" يقيل رئيس الاستخبارات والحارس الشخصي ويختفي من جديد
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أقال حارسه الشخصي ورئيس الاستخبارات، وسط غموض حول حالة كيم جونغ أون الصحية وعدم ظهوره على العلن منذ 1 آيار/ مايو.

ووفق ما نقل موقع (العربية.نت) عن صحيفة (كوريا هيرالد)، فقد طردت كوريا الشمالية، جانغ كيل سونغ، من منصبه كرئيس لمكتب الاستخبارات "RGB" الذي تم تأسيسه عام 2009، ويركز عملياته العسكرية السرية على اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وفقا لما نقلته .

وأوضحت أن مكتب الاستخبارات مسؤول عن تنفيذ مهام تجسس وهجمات بما في ذلك ضد أمريكا، وكوريا الجنوبية تتهم المكتب بتفجير سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية تشيونان عام 2010 وقتل جميع من عليها. ونقلت وكالة "يونهاب"، أنه تم استبدال جانغ بالجنرال ريم كوانغ الثاني.

وأضافت الصحيفة: "كيم جونغ أون أقال حارسه الشخصي، يون جونغ رين، الذي يحميه منذ عام 2010، من منصبه كقائد للحرس الأعلى".

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