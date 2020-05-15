مستوطنون يقتحمون تقوع شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، بلدة تقوع شرق بيت لحم.



وأفادت وكالة (وفا) بأن المستوطنين تمركزوا عند المدخل الغربي وتحديدا في محيط مقر البلدية، وقاموا بأعمال استفزازية، فيما تصدى لهم الشبان، قبل أن ينسحبوا من المكان.



يشار إلى أن تقوع تتعرض إلى مضايقات جمة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، تتمثل بالاقتحامات المتكررة يرافقها أعمال استفزازية، واعتقالات واعتداءات على المواطنين، وإغلاق بعض المداخل الرئيسية للبلدة.