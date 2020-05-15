الاقتصاد بغزة تُصدر قراراً بشأن حماية أصحاب الحوالات المالية والدولار الأزرق والأبيض

رام الله - دنيا الوطنأصدر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، رشدي وادي، قراراً بشأن حماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات.وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنّ "قرار وكيل الوزارة تضمن، أن تلتزم البنوك ومكاتب الصرافة بصرف قيمة الحوالات المالية الواردة من الخارج للزبون بعملتها المحولة دون مبادلتها بأي عملة أخرى.وأضافت، أنه يتم التعامل مع لون الدولار (أبيض، أزرق) دون أي تفرقة أو زيادة أو نقصان في سعر البيع أو الشراء".وأشار القرار إلى أنه تم فتح باب الشكاوي في الوزارة لاستقبال أي شكوى من المواطنين تتعلق بأي مخالفة في القرار من قبل أصحاب محلات الصرافة، وأنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.