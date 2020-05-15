توقعات إسرائيلية بتأجيل قرار أوروبي سيتم مناقشته اليوم بشأن "الضم"

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رام الله - دنيا الوطن

رجحت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن يتم تأجيل اتخاذ قرار اوروبي خلال اجتماعهم الذي سيعقد اليوم بشأن بحث عدة قضايا من أبرزها نوايا الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم أراضٍ فلسطينية لسيادتها.



ووفق موقع صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن تأخير تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من المتوقع أن يتسبب في تأخير اتخاذ القرار خلال الاجتماع الذي سيعقد عبر الانترنت، مشيرًا إلى أن ذلك لن يمانع مناقشة القضية ومساعي إسرائيل لتطبيق السيادة على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية.



وترى دول المجر والتشيك وألمانيا أنه لا يوجد سبب للتسرع باتخاذ أي قرار لأنه ليس من الواضح حتى الآن فيما إذا كان سيتم تنفيذ القرار الإسرائيلي، بحسب صحيفة (القدس).



ووفقًا لمصادر إسرائيلية وأوروبية، فإن تأجيل تشكيل الحكومة، شجع "أصدقاء إسرائيل" للتحذير من تسريع هذه الخطوات، ولذلك يتوقع ألا يتم اتخاذ القرار اليوم.



وقال دبلوماسي أوروبي "إن اتخاذ قرار بشأن السيادة اليوم، يعني اتخاذ قرار نظري بشأن خطوة نظرية".