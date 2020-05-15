سفارة فلسطين بالقاهرة: عودة 1161 مواطنًا إلى قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية: إن اجمالي المواطنين الذين عادوا إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح البري هو 1161، خلال ثلاثة أيام.



وأضافت السفارة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن يوم الثلاثاء الماضي وصل القطاع من مصر 76 مواطنا، والأربعاء 541 مواطنا، وأمس الخميس 544 مواطنا، بإجمالي 1161 مواطنا.



وثمن سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح حرص الشقيقة الكبرى مصر على فتح معبر رفح على مدى ثلاثة أيام متتالية حتى مساء أمس الخميس من أجل التخفيف على أبناء شعبنا وتسهيل عودتهم إلى قطاع غزة.



وعبر السفير اللوح عن خالص تقديره للجهات المصرية المسؤولة بكافة تخصصاتها، خاصة سلطات معبر رفح التي حرصت على تذليل الصعاب ومواصلة العمل ليلا ونهارا لتسهيل عودة المواطنين.