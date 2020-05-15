الخارجية: وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية في الإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية، في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقالت الخارجية في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن": إن المواطن جبر عبد المعطى سويدان (67 عاما)، توفي، إثر إصابته بفيروس (كورونا).