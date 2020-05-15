الخارجية: وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية في الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الخارجية في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن": إن المواطن جبر عبد المعطى سويدان (67 عاما)، توفي، إثر إصابته بفيروس (كورونا).
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الخارجية في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن": إن المواطن جبر عبد المعطى سويدان (67 عاما)، توفي، إثر إصابته بفيروس (كورونا).
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