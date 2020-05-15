إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر مدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب صياد فلسطيني، (26 عاما)، صباح اليوم الجمعة، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي في بحر مدينة غزة.



وأصيب الصياد برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال وهو على متن مركبه على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية من شاطئ بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، بحسب ما جاء عبر وكالة (وفا).



ونقل الصياد على إثر ذلك إلى المستشفى، حيث وصفت حالاته بالمتوسطة، كما فقد الصياد كل شباك صيده على متن المركب.