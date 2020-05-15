دولي

وزير الخارجية الأمريكي يتهم الصين بـ"سرقة" لقاح (كورونا)

وزير الخارجية الأمريكي يتهم الصين بـ"سرقة" لقاح (كورونا)
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رام الله - دنيا الوطن
استنكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، محاولات "متسللين على الإنترنت وجامعي معلومات غير تقليديين" مرتبطين بالصين لسرقة الملكية الفكرية الأميركية وبيانات متعلقة بأبحاث فيروس (كورونا).

وأضاف بومبيو، في بيان رسمي نشرته (رويترز): "نهج جمهورية الصين الشعبية على الفضاء الإلكتروني هو امتداد لتصرفاتها غير البناءة طوال فترة وباء (كوفيد-19).

وقال: "بينما تنسق الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها معا ويتعاملون بشفافية لإنقاذ الأرواح تستمر جمهورية الصين الشعبية في إسكات العلماء والصحفيين والمواطنين ونشر معلومات مغلوطة، مما فاقم من مخاطر هذه الأزمة الصحية".

وجاءت تصريحات بومبيو بعد يوم من إصدار مكتب التحقيقات الاتحادي(إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي بيانا مشتركا للتحذير، مما وصفاه بتهديدات لأبحاث متعلقة بفيروس (كورونا) من متسللين على صلة بالصين.

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