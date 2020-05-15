رسميًا.. اليابان تقر أول دواء لعلاج (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مسؤول بوزارة الصحة اليابانية، بأن بلاده بدأت استخدام عقار (ريمديسيفير) من إنتاج شركة غيلياد ساينسز الأميركية في علاج المرضى الذين تظهر عليهم أعراض شديدة لمرض (كورونا).



ووفق ووكالة (رويترز) فقد جاء هذا التطور بعد أيام من منح العقار موافقة عاجلة في إطار المساعي لكبح انتشار فيروس (كورونا).



وقال المسؤول الياباني، ياسويوكي ساهارا: إنه يجري توزيع العقار على مستشفيات اليابان منذ 11 آيار/ مايو، حيث يستخدم لعلاج المرضى في وحدات الرعاية المركزة أو من يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي.



وأكد أن كمية عقار ريمديسيفير التي تسلمتها بلاده من شركة الأدوية ليست من المعلومات الوارد الإفصاح عنها وإن الإمدادات العالمية "محدودة جدا".



وتعهدت شركة غيلياد، ومقرها كاليفورنيا، بالتبرع بأول مليون ونصف المليون جرعة من (ريمديسيفير).