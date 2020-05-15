تعرف على أسعار الدواجن في غزة اليوم الجمعة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة الموافق 15-5-2020، استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث جاءت اسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.



وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في غزة 12-13 شواكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 25 شيكلا بينما كبدة الدجاج 20 شيكلا، وفخذ الدجاج 14 شواكل، وكيلو جناح الدجاج 10 شيكل



وفيما يلي أسعار الدجاج ومشتقاته في غزة



1 - كيلو الدجاج حي 12-13 شواكل.

2 - كيلو استيكات 25 شيكل

3 - دبوس الدجاج 14 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 25 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 20 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 10 شيكل

8- كيلو الشيش 26 شيكل

9. الحبش 12 شيكل

10. فخذ 14 شيكل

11. الجناح 8 شيكل