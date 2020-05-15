تعرف على أسعار الدواجن في غزة اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة الموافق 15-5-2020، استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث جاءت اسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.
وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في غزة 12-13 شواكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 25 شيكلا بينما كبدة الدجاج 20 شيكلا، وفخذ الدجاج 14 شواكل، وكيلو جناح الدجاج 10 شيكل
وفيما يلي أسعار الدجاج ومشتقاته في غزة
1 - كيلو الدجاج حي 12-13 شواكل.
2 - كيلو استيكات 25 شيكل
3 - دبوس الدجاج 14 شيكل
4 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل
5- كيلو صدر الدجاج 25 شيكل
6- كيلو كبدة الدجاج 20 شيكل
7- كيلو جناح الدجاج 10 شيكل
8- كيلو الشيش 26 شيكل
9. الحبش 12 شيكل
10. فخذ 14 شيكل
11. الجناح 8 شيكل
سجلت أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة الموافق 15-5-2020، استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث جاءت اسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.
وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في غزة 12-13 شواكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 25 شيكلا بينما كبدة الدجاج 20 شيكلا، وفخذ الدجاج 14 شواكل، وكيلو جناح الدجاج 10 شيكل
وفيما يلي أسعار الدجاج ومشتقاته في غزة
1 - كيلو الدجاج حي 12-13 شواكل.
2 - كيلو استيكات 25 شيكل
3 - دبوس الدجاج 14 شيكل
4 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل
5- كيلو صدر الدجاج 25 شيكل
6- كيلو كبدة الدجاج 20 شيكل
7- كيلو جناح الدجاج 10 شيكل
8- كيلو الشيش 26 شيكل
9. الحبش 12 شيكل
10. فخذ 14 شيكل
11. الجناح 8 شيكل
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