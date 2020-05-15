الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات قرب جنين لتوسعة مستوطنة

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رام الله - دنيا الوطن

قرر مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، الليلة الماضية، الاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة لمزارعين فلسطينيين بهدف توسعة مستوطنة ريحان القريبة من جنين.



وبحسب القناة السابعة، فإنه تم طرح عطاء من أجل إنشاء قرية استجمام للمستوطنين في تلك المنطقة، من خلال الاستيلاء على نحو 37 دونمًا في أراضٍ زراعية فلسطينية محاذية للمستوطنة.