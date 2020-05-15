دولي

بوتين يعلن عن رابع وزير يصاب بفيروس كورونا

بوتين يعلن عن رابع وزير يصاب بفيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وزير التعليم للبلاد، فاليري فالكوف، تعافى من فيروس كورونا المستجد، ما يجعله رابع عضو في حكومة البلاد أصيب بالمرض.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي، أمس الخميس، حول تطور التكنولوجيا الوراثية في روسيا، إنه "ليس سرا" أن فالكوف شفي بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تجاوز المرض، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع بوتين: "كنت اتابع عن كثب تطور الأوضاع، إلى جانب باقي أعضاء مجلس الوزراء (المصابين)، وأحوالهم على ما يبدو أيضا تتحسن، وهم عمليا يعودون إلى تولي مهامهم".

وسأل الرئيس الروسي وزير التعليم، الذي شارك كذلك في الاجتماع، حول حالته الصحية، ليرد الأخير بتأكيد تعافيه، مضيفا أنه انضم إلى العمل بشكل نشط.

ويعد فالكوف رابع عضو مصاب بفيروس كورونا في الحكومة الروسية بعد كل من رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، الذي يتعافى تدريجيا وشارك في اجتماع اليوم، ووزير البناء، فلاديمير ياكوشيف، الذي خرج من المستشفى ويواصل العلاج في البيت، ووزيرة الثقافة، أولغا لوبيموفا، التي عادت إلى العمل.

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في 12 مايو، إصابته بالفيروس، فيما تبين لاحقا أن زوجته، تاتيانا نافكا، مريضة أيضا بالعدوى.

وتعتبر روسيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ252245 حالة، إلا أن نسبة الوفيات جراء المرض منخفضة مقارنة مع الدول المتضررة الأخرى حيث تم رصد 2305 متوفيا في البلاد حتى الآن.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تدرس إعادة كوبا لقائمة &#34;الدول الراعية للإرهاب&#34;

الولايات المتحدة تدرس إعادة كوبا لقائمة "الدول الراعية للإرهاب"

الصحة الروسية: وفاة 68 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

الصحة الروسية: وفاة 68 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

الوكالة الصحية للاتحاد الاوروبي تعلن موعد ظهور لقاح كورونا &#34;في أفضل السيناريوهات&#34;

الوكالة الصحية للاتحاد الاوروبي تعلن موعد ظهور لقاح كورونا "في أفضل السيناريوهات"

ترامب يهدد بقطع كافة العلاقات مع الصين

ترامب يهدد بقطع كافة العلاقات مع الصين

وزير الصحة التركي: وفيات (كورونا) تصل لأربعة آلاف

وزير الصحة التركي: وفيات (كورونا) تصل لأربعة آلاف

فرنسا تُسجل قفزة كبيرة للوفيات بـ (كورونا) وتتجاوز إسبانيا بعدد الضحايا

فرنسا تُسجل قفزة كبيرة للوفيات بـ (كورونا) وتتجاوز إسبانيا بعدد الضحايا

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ300 ألف حالة

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ300 ألف حالة

رئيس الوزراء الكندي: العالم سيتغير حتى بعد زوال (كورونا) واكتشاف لقاح له

رئيس الوزراء الكندي: العالم سيتغير حتى بعد زوال (كورونا) واكتشاف لقاح له

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا

حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت

حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت

المالكي: 72 عاماً من الصمود في وجه النكبة

المالكي: 72 عاماً من الصمود في وجه النكبة

مجلس السفراء العرب يُخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية

مجلس السفراء العرب يُخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية

المحامون الشرعيون: الاحتلال يقف عاجزاً أمام حكاية الأرض والإنسان والثورة

المحامون الشرعيون: الاحتلال يقف عاجزاً أمام حكاية الأرض والإنسان والثورة

الرئيس عباس يُعزي بوفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

الرئيس عباس يُعزي بوفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

ضبط 16 ألف لتر وقود مهرب في محافظة سلفيت

ضبط 16 ألف لتر وقود مهرب في محافظة سلفيت

منوعات

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل &#34;البرنس&#34;

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل "البرنس"

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ&#34;صوت تُحبه جميع النساء&#34;

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ"صوت تُحبه جميع النساء"

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: &#34;لا توجد راقصة محترمة&#34;

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: "لا توجد راقصة محترمة"

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

عربي

سوريا: انفجار وسط بلدة بنش بريف إدلب

سوريا: انفجار وسط بلدة بنش بريف إدلب

اليمن.. مقتل واصابة عناصر من جماعة بقصف للتحالف شمال محافظة البيضاء

اليمن.. مقتل واصابة عناصر من جماعة بقصف للتحالف شمال محافظة البيضاء

شاهد: اندلاع حريق بأسواق &#34;تحيا مصر&#34; في المحلة الكبرى

شاهد: اندلاع حريق بأسواق "تحيا مصر" في المحلة الكبرى

جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)