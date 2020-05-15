سوريا: انفجار وسط بلدة بنش بريف إدلب

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر محلية سورية، أمس الخميس، أن انفجاراً وقع وسط بلدة بنش بريف إدلب شمالي سوريا، بحسب ما نقله موقع (روسيا اليوم).



وفي وقت سابق، سيرت القوات الروسية والتركية دورية جديدة هي الحادية عشرة على طريق حلب - اللاذقية الدولي منذ 15 مارس الماضي تنفيذا لما جاء في اتفاق موسكو بين تركيا وروسيا بشأن وقف إطلاق النار في إدلب الموقع في الخامس من الشهر ذاته، في وقت أقامت القوات التركية نقطة مراقبة عسكرية جديدة على تلة في أعلى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وواصلت إرسال التعزيزات إلى نقاط المراقبة الأخرى.



وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الخميس، إنه جرى تسيير الدورية بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.



وانطلقت الدورية من قرية ترنبة شرق إدلب، وصولا إلى أطراف أريحا في ريف إدلب الجنوبي، حيث جرى رشق الدورية بالحجارة من قبل محتجين. وهذه هي الدورية الرابعة التي تنطلق إلى هذه المسافة العميقة منذ بدء تسيير الدوريات.



في الوقت ذاته، أقامت القوات التركية نقطة مراقبة عسكرية جديدة في قمة أيوب أعلى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، يمكنها من خلالها رصد مسافات كبيرة من طريق "إم 4" ومساحات شاسعة من محافظة إدلب.



وأنشأت تركيا أكثر من 60 نقطة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا تتوزع في 4 محافظات هي إدلب وحلب وحماة واللاذقية.