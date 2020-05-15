اليمن.. مقتل واصابة عناصر من جماعة بقصف للتحالف شمال محافظة البيضاء

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رام الله - دنيا الوطن

قتل وجرح عدد من عناصر جماعة الحوثي، أمس الخميس، في غارات جوية على محافظة البيضاء وسط اليمن، نفذها التحالف العربي الذي تقوده السعودية.



وأفاد مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة (سبوتنيك) بأن طيران التحالف استهدف تجمعات وتحركات لأنصار الله، في جبهة قانية بمنطقة الوهبية شمال البيضاء، خلال مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إثر هجوم شنته الجماعة.



ووفقا للمصدر، أسفرت الغارات عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين وإعطاب ثلاث آليات وعربة "بي إم بي​​​".



وتأتي الغارات عقب بث قناة (المسيرة) الناطقة باسم الحوثيين مشاهد قالت إنها لعملية السيطرة على مواقع للجيش اليمني مطلة على سوق قانية شمال البيضاء.



وذكرت قناة "المسيرة" أن طيران التحالف العربي شن سبع غارات على منطقة قانية.



من جهة ثانية، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة على حسابه في (تويتر)، أن الجيش أحبط بإسناد من المقاومة الشعبية الموالية له هجوما شنته جماعة أنصار الله على مواقع في جبهة قانية بالوهبية شمال البيضاء، وأكد تكبيد الحوثيين خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات.