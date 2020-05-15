أول رد رسمي مصري على صور الكوبري الملاصق للبنايات السكنية

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث وزير النقل المصري كامل الوزير، عن الأزمة المتعلقة بمحور الملك سلمان، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أخطاء في تصميم المحور أو موقعه.



ووفق موقع (مصراوي) فقد أكد الوزير، أن "المحور يجب أن يبنى كذلك وقللنا من عرضه ليصبح 33 مترا حتى يمر بين العمارات السكنية"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تغيير مسار المحور أو الجسور الموجودة فيه، مؤكدا أن إزالة عشرة مبان سكنية يعد أقل تأثيرا من إلغاء المشروع.



يذكر أن صور الجسر التابع لمحور الملك سلمان، تسبب في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث بدا الكوبري ملاصقا للبنايات السكنية بشكل غريب.



ويبلغ طول المحور 12 كيلومترا منها 7 مكونة من الجسور، و3 كيلومترات من الجسور بطابقين.