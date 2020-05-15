دولي

الولايات المتحدة تدرس إعادة كوبا لقائمة "الدول الراعية للإرهاب"

الولايات المتحدة تدرس إعادة كوبا لقائمة "الدول الراعية للإرهاب"
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوكالة (رويترز)، أمس الخميس: "إن الولايات المتحدة تدرس إعادة كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل ضربة كبرى أخرى للعلاقات المتوترة بشكل متزايد بين واشنطن وهافانا.

وقال المسؤول إن هناك قناعة بضرورة إعادة كوبا إلى القائمة السوداء الأمريكية لأسباب منها استمرار دعمها للرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو والملاذ الذي توفره لقادة مجموعة متمردة كولومبية.

وتحدث المسؤول بعدما طلب عدم نشر اسمه، ولم يستبعد أن يصدر قرار بشأن إعادة إدراج كوبا بحلول نهاية العام.

وفيما يمكن أن تكون خطوة أولية، قالت إدارة ترامب الأربعاء إنها أعادت الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون إلى قائمة منفصلة من الدول التي لا تتعاون بشكل كامل مع جهودها لمكافحة الإرهاب، وتنفي هافانا منذ فترة طويلة أي صلة لها بالإرهاب.

وأمس الأربعاء، اعتبرت إدارة ترامب أنها أعادت كوبا إلى قائمة الدول التي لا تتعاون بالكامل مع جهودها لمكافحة الإرهاب.

وبررت الخارجية الأمريكية هذه الخطوة برفض كوبا طلب كولومبيا تسليم قادة جماعة "جيش التحرير الوطني" المتمردة، بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن هجوم على أكاديمية للشرطة في بوغوتا في يناير 2019، الأمر الذي أودى بحياة 22 شخصا.

وقالت الخارجية إن "رفض كوبا طلب التسليم، يظهر أنها لا تتعاون مع ما تقوم به الولايات المتحدة لدعم جهود كولومبيا لضمان تحقيق سلام عادل وتوفير الأمن لشعبها".

أخبار ذات صلة

بوتين يعلن عن رابع وزير يصاب بفيروس كورونا

بوتين يعلن عن رابع وزير يصاب بفيروس كورونا

الصحة الروسية: وفاة 68 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

الصحة الروسية: وفاة 68 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

الوكالة الصحية للاتحاد الاوروبي تعلن موعد ظهور لقاح كورونا &#34;في أفضل السيناريوهات&#34;

الوكالة الصحية للاتحاد الاوروبي تعلن موعد ظهور لقاح كورونا "في أفضل السيناريوهات"

ترامب يهدد بقطع كافة العلاقات مع الصين

ترامب يهدد بقطع كافة العلاقات مع الصين

وزير الصحة التركي: وفيات (كورونا) تصل لأربعة آلاف

وزير الصحة التركي: وفيات (كورونا) تصل لأربعة آلاف

فرنسا تُسجل قفزة كبيرة للوفيات بـ (كورونا) وتتجاوز إسبانيا بعدد الضحايا

فرنسا تُسجل قفزة كبيرة للوفيات بـ (كورونا) وتتجاوز إسبانيا بعدد الضحايا

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ300 ألف حالة

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ300 ألف حالة

رئيس الوزراء الكندي: العالم سيتغير حتى بعد زوال (كورونا) واكتشاف لقاح له

رئيس الوزراء الكندي: العالم سيتغير حتى بعد زوال (كورونا) واكتشاف لقاح له

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا

حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت

حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت

المالكي: 72 عاماً من الصمود في وجه النكبة

المالكي: 72 عاماً من الصمود في وجه النكبة

مجلس السفراء العرب يُخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية

مجلس السفراء العرب يُخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية

المحامون الشرعيون: الاحتلال يقف عاجزاً أمام حكاية الأرض والإنسان والثورة

المحامون الشرعيون: الاحتلال يقف عاجزاً أمام حكاية الأرض والإنسان والثورة

الرئيس عباس يُعزي بوفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

الرئيس عباس يُعزي بوفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

ضبط 16 ألف لتر وقود مهرب في محافظة سلفيت

ضبط 16 ألف لتر وقود مهرب في محافظة سلفيت

منوعات

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل &#34;البرنس&#34;

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل "البرنس"

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ&#34;صوت تُحبه جميع النساء&#34;

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ"صوت تُحبه جميع النساء"

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: &#34;لا توجد راقصة محترمة&#34;

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: "لا توجد راقصة محترمة"

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

عربي

سوريا: انفجار وسط بلدة بنش بريف إدلب

سوريا: انفجار وسط بلدة بنش بريف إدلب

اليمن.. مقتل واصابة عناصر من جماعة بقصف للتحالف شمال محافظة البيضاء

اليمن.. مقتل واصابة عناصر من جماعة بقصف للتحالف شمال محافظة البيضاء

شاهد: اندلاع حريق بأسواق &#34;تحيا مصر&#34; في المحلة الكبرى

شاهد: اندلاع حريق بأسواق "تحيا مصر" في المحلة الكبرى

جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)