دولي

الصحة الروسية: وفاة 68 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

الصحة الروسية: وفاة 68 مصابا بفيروس كورونا في موسكو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء أمس الخميس، تسجيل 68 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في ارتفاع ملموس مقارنة مع إحصائية، أول أمس الأربعاء.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 68 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1358 شخصا، بعد أن كانت 1290 في الإحصائية السابقة.

ويشير معدل اليوم إلى ارتفاع ملموس في حصيلة الوفيات اليومية في العاصمة الروسية، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية مساء الثلاثاء 53 وحالة، والأربعاء 58.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 130716 إصابات.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 252245 حالة، بينها 2305 وفيات و53590 شفاء.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تدرس إعادة كوبا لقائمة &#34;الدول الراعية للإرهاب&#34;

الولايات المتحدة تدرس إعادة كوبا لقائمة "الدول الراعية للإرهاب"

الوكالة الصحية للاتحاد الاوروبي تعلن موعد ظهور لقاح كورونا &#34;في أفضل السيناريوهات&#34;

الوكالة الصحية للاتحاد الاوروبي تعلن موعد ظهور لقاح كورونا "في أفضل السيناريوهات"

ترامب يهدد بقطع كافة العلاقات مع الصين

ترامب يهدد بقطع كافة العلاقات مع الصين

وزير الصحة التركي: وفيات (كورونا) تصل لأربعة آلاف

وزير الصحة التركي: وفيات (كورونا) تصل لأربعة آلاف

فرنسا تُسجل قفزة كبيرة للوفيات بـ (كورونا) وتتجاوز إسبانيا بعدد الضحايا

فرنسا تُسجل قفزة كبيرة للوفيات بـ (كورونا) وتتجاوز إسبانيا بعدد الضحايا

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ300 ألف حالة

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ300 ألف حالة

رئيس الوزراء الكندي: العالم سيتغير حتى بعد زوال (كورونا) واكتشاف لقاح له

رئيس الوزراء الكندي: العالم سيتغير حتى بعد زوال (كورونا) واكتشاف لقاح له

ترامب يُعين طبيباً عربياً لقيادة جهود إنتاج لقاح (كورونا)

ترامب يُعين طبيباً عربياً لقيادة جهود إنتاج لقاح (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا

حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت

حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت

المالكي: 72 عاماً من الصمود في وجه النكبة

المالكي: 72 عاماً من الصمود في وجه النكبة

مجلس السفراء العرب يُخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية

مجلس السفراء العرب يُخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية

المحامون الشرعيون: الاحتلال يقف عاجزاً أمام حكاية الأرض والإنسان والثورة

المحامون الشرعيون: الاحتلال يقف عاجزاً أمام حكاية الأرض والإنسان والثورة

الرئيس عباس يُعزي بوفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

الرئيس عباس يُعزي بوفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

ضبط 16 ألف لتر وقود مهرب في محافظة سلفيت

ضبط 16 ألف لتر وقود مهرب في محافظة سلفيت

منوعات

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل &#34;البرنس&#34;

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل "البرنس"

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ&#34;صوت تُحبه جميع النساء&#34;

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ"صوت تُحبه جميع النساء"

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: &#34;لا توجد راقصة محترمة&#34;

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: "لا توجد راقصة محترمة"

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

عربي

اليمن.. مقتل واصابة عناصر من جماعة بقصف للتحالف شمال محافظة البيضاء

اليمن.. مقتل واصابة عناصر من جماعة بقصف للتحالف شمال محافظة البيضاء

شاهد: اندلاع حريق بأسواق &#34;تحيا مصر&#34; في المحلة الكبرى

شاهد: اندلاع حريق بأسواق "تحيا مصر" في المحلة الكبرى

جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

أبو الغيط: نُحذّر من تسارع مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

أبو الغيط: نُحذّر من تسارع مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة