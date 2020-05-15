الصحة الروسية: وفاة 68 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء أمس الخميس، تسجيل 68 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في ارتفاع ملموس مقارنة مع إحصائية، أول أمس الأربعاء.



وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 68 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1358 شخصا، بعد أن كانت 1290 في الإحصائية السابقة.



ويشير معدل اليوم إلى ارتفاع ملموس في حصيلة الوفيات اليومية في العاصمة الروسية، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية مساء الثلاثاء 53 وحالة، والأربعاء 58.



وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 130716 إصابات.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 252245 حالة، بينها 2305 وفيات و53590 شفاء.