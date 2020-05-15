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شاهد: اندلاع حريق بأسواق "تحيا مصر" في المحلة الكبرى

شاهد: اندلاع حريق بأسواق "تحيا مصر" في المحلة الكبرى
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت بسطات أسواق "تحيا مصر" المجاور لديوان مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمصر لحريق هائل تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وخسائر مادية فادحة.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارا من قسم أول المحلة الكبرى بلاغات من الأهالي، تفيد بنشوب حريق هائل في بسطات أسواق "تحيا مصر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتم الدفع بعدد من سيارات أطفاء وقوة من قسم أول المحلة إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمباني المجاورة، ولم تقع خسائر بشرية وجارٍ حصر الخسائر المادية.

وتتم حاليا معاينة آثار الحريق لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه والتعرف على أسبابه.


 

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