دولي

الوكالة الصحية للاتحاد الاوروبي تعلن موعد ظهور لقاح كورونا "في أفضل السيناريوهات"

الوكالة الصحية للاتحاد الاوروبي تعلن موعد ظهور لقاح كورونا "في أفضل السيناريوهات"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، أن لقاحا ضد فيروس كورونا سيكون جاهزا خلال سنة "في أفضل السيناريوهات"، وذلك استنادا إلى المعطيات المتوفرة حاليا عن الأبحاث الجارية.

وقال مسؤول استراتيجية الصحة البيولوجية واللقاحات في الوكالة، ماركو كافاليري: "نرى إمكانية لأن يكون هناك لقاح جاهز للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف أن الموافقة على أدوية فيروس كورونا قد تكون ممكنة "قبل الصيف"، مستشهدا بالتجارب السريرية الجارية، حيث أظهرت النتائج المبكرة الأخيرة للعقار "ريميدسفير" قدرته على مساعدة المرضى في التعافي من الفيروس بشكل أسرع، رغم الحاجة إلى ضرورة إجراء المزيد من التجارب للتأكد من فعاليته.

وأصدر أكثر من 140 من رؤساء الدول وخبراء الصحة نداء، الخميس، يدعو جميع الدول إلى التوحد وراء "لقاح الشعب" ضد "كوفيد- 19"، لضمان توفير العلاجات واللقاحات الفعالة لكل محتاجيها على مستوى العالم بصورة مجانية.

وفي الوقت الحالي، هناك نحو 10 لقاحات مرشحة يتم اختبارها في الصين وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، فيما قدرت منظمة الصحة العالمية أن الأمر قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرا حتى يمكن العثور على لقاح فعال لـكورونا.

وفي حين اقترح بعض الخبراء إسقاط مطلب التجارب السريرية المتقدمة واسعة النطاق تماما، قال كافاليري إن "هذا أمر لا يتم النظر فيه حاليا".

وتابع: "تفكيرنا الحالي هو أن جميع اللقاحات قيد التطوير يجب أن تخضع لتجارب كبيرة من المرحلة الثالثة لتحديد مستوى الحماية"، لكنه أقر بأن ذلك قد يتغير إذا تفاقم الوضع.

وقال: "قد تتطور الأمور مع تطور الوباء، وسنرى ما إذا كنا بحاجة إلى القيام بشيء آخر".

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تدرس إعادة كوبا لقائمة &#34;الدول الراعية للإرهاب&#34;

الولايات المتحدة تدرس إعادة كوبا لقائمة "الدول الراعية للإرهاب"

الصحة الروسية: وفاة 68 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

الصحة الروسية: وفاة 68 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

ترامب يهدد بقطع كافة العلاقات مع الصين

ترامب يهدد بقطع كافة العلاقات مع الصين

وزير الصحة التركي: وفيات (كورونا) تصل لأربعة آلاف

وزير الصحة التركي: وفيات (كورونا) تصل لأربعة آلاف

فرنسا تُسجل قفزة كبيرة للوفيات بـ (كورونا) وتتجاوز إسبانيا بعدد الضحايا

فرنسا تُسجل قفزة كبيرة للوفيات بـ (كورونا) وتتجاوز إسبانيا بعدد الضحايا

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ300 ألف حالة

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ300 ألف حالة

رئيس الوزراء الكندي: العالم سيتغير حتى بعد زوال (كورونا) واكتشاف لقاح له

رئيس الوزراء الكندي: العالم سيتغير حتى بعد زوال (كورونا) واكتشاف لقاح له

ترامب يُعين طبيباً عربياً لقيادة جهود إنتاج لقاح (كورونا)

ترامب يُعين طبيباً عربياً لقيادة جهود إنتاج لقاح (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا

حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت

حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت

المالكي: 72 عاماً من الصمود في وجه النكبة

المالكي: 72 عاماً من الصمود في وجه النكبة

مجلس السفراء العرب يُخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية

مجلس السفراء العرب يُخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية

المحامون الشرعيون: الاحتلال يقف عاجزاً أمام حكاية الأرض والإنسان والثورة

المحامون الشرعيون: الاحتلال يقف عاجزاً أمام حكاية الأرض والإنسان والثورة

الرئيس عباس يُعزي بوفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

الرئيس عباس يُعزي بوفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

ضبط 16 ألف لتر وقود مهرب في محافظة سلفيت

ضبط 16 ألف لتر وقود مهرب في محافظة سلفيت

منوعات

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل &#34;البرنس&#34;

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل "البرنس"

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ&#34;صوت تُحبه جميع النساء&#34;

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ"صوت تُحبه جميع النساء"

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: &#34;لا توجد راقصة محترمة&#34;

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: "لا توجد راقصة محترمة"

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

عربي

اليمن.. مقتل واصابة عناصر من جماعة بقصف للتحالف شمال محافظة البيضاء

اليمن.. مقتل واصابة عناصر من جماعة بقصف للتحالف شمال محافظة البيضاء

شاهد: اندلاع حريق بأسواق &#34;تحيا مصر&#34; في المحلة الكبرى

شاهد: اندلاع حريق بأسواق "تحيا مصر" في المحلة الكبرى

جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

أبو الغيط: نُحذّر من تسارع مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

أبو الغيط: نُحذّر من تسارع مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة