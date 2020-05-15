مستشفى (سوروكا) يوضح تفاصيل الحالة الصحية للجندي المصاب بعملية الدهس بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مستشفى سوروكا الاسرائيلي، عن حالة الجندي الذي أصيب في عملية الدهس التي وقعت صباح أمس الخميس، قرب مدينة الخليل.



وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فقد أفاد المستشفى بأن حالة الجندي خطيرة، يعاني من عدة إصابات، وأدخل غرفة العمليات لعدة ساعات.



بدورها، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن الاطباء في مستشفى سوروكا اضطروا لبتر ساق الجندي الذي أصيب في عملية الدهس.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد اعلنت عن استشهاد الشاب بهاد الدين محمد عواودة، (19 عاما)، من بلدة دير سامت جنوب مدينة الخليل، برصاص جنود الاحتلال بزعم تنفيذه عملية دهس على مدخل بلدة بيت عوا جنوب المحافظة.