جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر بيان لمكتب الرئاسة في جنوب السودان، اليوم الخميس، أن البلاد، سجلت أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)، فيما لم يكشف عن هوية الضحية أو أي تفاصيل أخرى.



وحتى اليوم الخميس، سجل جنوب السودان 231 حالة إصابة بمرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس (كورونا) المستجد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقالت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: إن الإصابات رصدت لأول مرة في موقع للحماية المدنية مكتظ بالسكان في العاصمة جوبا.