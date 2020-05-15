عربي

جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر بيان لمكتب الرئاسة في جنوب السودان، اليوم الخميس، أن البلاد، سجلت أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)، فيما لم يكشف عن هوية الضحية أو أي تفاصيل أخرى.

وحتى اليوم الخميس، سجل جنوب السودان 231 حالة إصابة بمرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس (كورونا) المستجد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: إن الإصابات رصدت لأول مرة في موقع للحماية المدنية مكتظ بالسكان في العاصمة جوبا.

أخبار ذات صلة

أبو الغيط: نُحذّر من تسارع مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

أبو الغيط: نُحذّر من تسارع مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

وزير سوداني: إقامة علاقات مع إسرائيل أمر غير وارد

وزير سوداني: إقامة علاقات مع إسرائيل أمر غير وارد

حالتا وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

حالتا وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)

حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)

مصر تُعلن خطة التعايش مع فيروس (كورونا) وعقوبات للمخالفين

مصر تُعلن خطة التعايش مع فيروس (كورونا) وعقوبات للمخالفين

السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية تعاون عسكري مشترك بالمنظومات الأرضية

السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية تعاون عسكري مشترك بالمنظومات الأرضية

بن زايد: وصلنا لمشارف نتائج إيجابية بمواجهة (كورونا) وسنخرج من الأزمة

بن زايد: وصلنا لمشارف نتائج إيجابية بمواجهة (كورونا) وسنخرج من الأزمة

تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا

حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت

حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت

المالكي: 72 عاماً من الصمود في وجه النكبة

المالكي: 72 عاماً من الصمود في وجه النكبة

مجلس السفراء العرب يُخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية

مجلس السفراء العرب يُخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية

المحامون الشرعيون: الاحتلال يقف عاجزاً أمام حكاية الأرض والإنسان والثورة

المحامون الشرعيون: الاحتلال يقف عاجزاً أمام حكاية الأرض والإنسان والثورة

الرئيس عباس يُعزي بوفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

الرئيس عباس يُعزي بوفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

ضبط 16 ألف لتر وقود مهرب في محافظة سلفيت

ضبط 16 ألف لتر وقود مهرب في محافظة سلفيت

منوعات

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل &#34;البرنس&#34;

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل "البرنس"

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ&#34;صوت تُحبه جميع النساء&#34;

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ"صوت تُحبه جميع النساء"

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: &#34;لا توجد راقصة محترمة&#34;

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: "لا توجد راقصة محترمة"

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

عربي

جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

جنوب السودان يُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

حالتا وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

حالتا وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)

حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)

مصر تُعلن خطة التعايش مع فيروس (كورونا) وعقوبات للمخالفين

مصر تُعلن خطة التعايش مع فيروس (كورونا) وعقوبات للمخالفين