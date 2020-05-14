فرنسا تُسجل قفزة كبيرة للوفيات بـ (كورونا) وتتجاوز إسبانيا بعدد الضحايا



وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد، ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 351 حالة، وبلغت 27425، بينهم 17224 توفوا في المستشفيات، و10201 في دور المسنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس، مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر في الإحصائية المنشورة يوم 11 أيار/ مايو 263 حالة، وفي 12 أيار/ مايو 348، وفي 13 أيار/ مايو 83.



ولفتت الإدارة مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 21071 إلى 20463، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2428 إلى 2299، في تراجع مستمر منذ أكثر من أسبوعين.



وذكرت، أن حصيلة المصابين، الذين تعافوا في مستشفيات البلاد تجاوزت 59.6 ألف شخص، إضافة إلى "عشرات الآلاف تعافوا خارج المستشفيات".



وتجاوزت فرنسا، بعد إحصائيات اليوم، إسبانيا من حيث عدد ضحايا فيروس (كورونا)، بعد أن أفادت الأخيرة في وقت سابق من الخميس بتسجيل 217 حالة جديدة؛ لتصل الحصيلة العامة إلى 27321.



وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالمياً من حيث عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) والسابعة من حيث حصيلة الإصابات.



وبدأت في 11 أيار/ مايو، عملية رفع القيود العامة، التي تم فرضها على خلفية جائحة فيروس (كورونا)، حيث تم فتح بعض المحلات التجارية، ومنشآت تقديم الخدمات والمدارس.

رام الله - دنيا الوطنسجلت فرنسا، اليوم الخميس، قفزة كبيرة للوفيات جراء فيروس (كورونا) المستجد، حيث تم رصد 351 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتجاوزت بالتالي إسبانيا من حيث عدد ضحايا الجائحة.