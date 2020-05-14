مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
رشق مستوطنون، مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية بورين جنوب محافظة نابلس.
ووفق وكالة (وفا)، فقد قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس: إن أعداداً كبيرة من مستوطني (يتسهار) استهدفت مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.
وأضاف: أن المستوطنين، تسللوا بعدها إلى قرية بورين في محاولة لمهاجمة منازل المواطنين فيها، لكن الأهالي تصدوا لهم.
رشق مستوطنون، مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية بورين جنوب محافظة نابلس.
ووفق وكالة (وفا)، فقد قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس: إن أعداداً كبيرة من مستوطني (يتسهار) استهدفت مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.
وأضاف: أن المستوطنين، تسللوا بعدها إلى قرية بورين في محاولة لمهاجمة منازل المواطنين فيها، لكن الأهالي تصدوا لهم.
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