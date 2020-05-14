مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

رشق مستوطنون، مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية بورين جنوب محافظة نابلس.



ووفق وكالة (وفا)، فقد قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس: إن أعداداً كبيرة من مستوطني (يتسهار) استهدفت مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.



وأضاف: أن المستوطنين، تسللوا بعدها إلى قرية بورين في محاولة لمهاجمة منازل المواطنين فيها، لكن الأهالي تصدوا لهم.