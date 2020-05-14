دولي

ترامب يُعين طبيباً عربياً لقيادة جهود إنتاج لقاح (كورونا)

ترامب يُعين طبيباً عربياً لقيادة جهود إنتاج لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العالم المغربي منصف محمد السلاوي، مستشارًا رفيعًا لقيادة جهود حكومة الولايات المتحدة؛ لتطوير لقاح فعّال ضد الفيروس، وفقاً لما ذكر مسؤولان في البيت الأبيض.

والسلاوي هو باحث مغربي في الصناعات الدوائية يقيم في أميركا، وكان رئيساً سابقاً، لقسم اللقاحات في شركة "غلاكسو سميث كلاين"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وسيعمل الخبير المغربي في علم المناعة، وفق المصادر الأميركية، مستشاراً رئيسياً للعملية، وسيتولى الجنرال الأميركي غوستاف بيرنا، منصب رئيس العمليات.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هذا التعيين، يأتي ضمن ما يسمى عملية لتسريع جهود تطوير اللقاح من قبل الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر لوكالة (رويترز) أن السلاوي، سيعمل برفقة الجراح العام في الولايات المتحدة غوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير اللقاح، واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة؛ لمكافحة الجائحة التي طالت العالم.

وكان السلاوي، أكد في وقت سابق، أن هناك 800 دراسة سريرية تجرى في العالم، من أجل تحديد كل الخصائص التي تتعلق بفيروس (كورونا) المستجد والعمل على تطويقه.

وسبق لسلاوي، أن قام في وقت سابق مع مجموعة من أساتذة الطب الوبائي، بإيجاد لقاحات متعلقة بمرض نقص المناعة البشرية الإيدز.

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