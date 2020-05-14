الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.



وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظم، منير الجاغوب: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المُحرر إسلام حامد الجاغوب، وبشار مرعي، وكرم التايه، بالقرب من مدخل بلدة بيتا، وصادرت مركبة كانوا يستقلونها.