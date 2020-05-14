الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.
وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظم، منير الجاغوب: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المُحرر إسلام حامد الجاغوب، وبشار مرعي، وكرم التايه، بالقرب من مدخل بلدة بيتا، وصادرت مركبة كانوا يستقلونها.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.
وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظم، منير الجاغوب: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المُحرر إسلام حامد الجاغوب، وبشار مرعي، وكرم التايه، بالقرب من مدخل بلدة بيتا، وصادرت مركبة كانوا يستقلونها.
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