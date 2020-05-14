حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت

وقالت الحركة في تصريح لها: "إن عمليات المقاومة في الضفة وتصاعدها، هي رسالة واضحة لقادة العدو، بأن شعبنا سيواجه عمليات الضم والتوسع بكل ما يملك، ولن يسمح بشطب أرضه وقضيته"، بحسب ما جاء على موقع الحركة الإلكتروني.



وأضافت: "إن المقاومة هي السبيل لمواجهة هذا العدو المتغطرس، والحفاظ على الثوابت الوطنية، واستعادة كامل حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".

وأشارت الحركة، إلى أن دماء الشهداء، ستظل وقودًا يضيء الطريق لتحرير فلسطين وحماية مقدساتها.