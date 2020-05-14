حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت
رام الله - دنيا الوطن
باركت حركة (حماس) عملية الدهس، التي نفذها الشهيد البطل بهاء الدين العواودة، لافتة إلى أنها جاءت ردًا على عدوان الاحتلال المتواصل على أبناء شعبنا، وقتله الأطفال.
وأضافت: "إن المقاومة هي السبيل لمواجهة هذا العدو المتغطرس، والحفاظ على الثوابت الوطنية، واستعادة كامل حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".
باركت حركة (حماس) عملية الدهس، التي نفذها الشهيد البطل بهاء الدين العواودة، لافتة إلى أنها جاءت ردًا على عدوان الاحتلال المتواصل على أبناء شعبنا، وقتله الأطفال.
وقالت الحركة في تصريح لها: "إن عمليات المقاومة في الضفة وتصاعدها، هي رسالة واضحة لقادة العدو، بأن شعبنا سيواجه عمليات الضم والتوسع بكل ما يملك، ولن يسمح بشطب أرضه وقضيته"، بحسب ما جاء على موقع الحركة الإلكتروني.
وأضافت: "إن المقاومة هي السبيل لمواجهة هذا العدو المتغطرس، والحفاظ على الثوابت الوطنية، واستعادة كامل حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".
وأشارت الحركة، إلى أن دماء الشهداء، ستظل وقودًا يضيء الطريق لتحرير فلسطين وحماية مقدساتها.
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