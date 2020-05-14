شؤون فلسطينية

حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت

حماس: المقاومة هي السبيل لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت
رام الله - دنيا الوطن
باركت حركة (حماس) عملية الدهس، التي نفذها الشهيد البطل بهاء الدين العواودة، لافتة إلى أنها جاءت ردًا على عدوان الاحتلال المتواصل على أبناء شعبنا، وقتله الأطفال.

وقالت الحركة في تصريح لها: "إن عمليات المقاومة في الضفة وتصاعدها، هي رسالة واضحة لقادة العدو، بأن شعبنا سيواجه عمليات الضم والتوسع بكل ما يملك، ولن يسمح بشطب أرضه وقضيته"، بحسب ما جاء على موقع الحركة الإلكتروني.

وأضافت: "إن المقاومة هي السبيل لمواجهة هذا العدو المتغطرس، والحفاظ على الثوابت الوطنية، واستعادة كامل حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".

وأشارت الحركة، إلى أن دماء الشهداء، ستظل وقودًا يضيء الطريق لتحرير فلسطين وحماية مقدساتها.

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